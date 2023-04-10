Украина поменяла военные планы после утечки секретных документов – СМИ

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Украинское командование изменило некоторые военные планы из-за утечки секретных документов США. Об этом со ссылкой на источник, близкий к президенту Украины Владимиру Зеленскому, сообщает телеканал CNN.

"Украина уже изменила некоторые свои военные планы из-за утечки информации", – указано в публикации.

Телеканал не уточняет, как именно были изменены планы и в каком масштабе.

Сообщается, что часть документов раскрывает ключевые недостатки в украинском вооружении, противовоздушной обороне, размерах и готовности батальонов. При этом, подчеркивает телеканал, утечка произошла в "критический момент", когда Украина готовит контрнаступление, а Вашингтон и Киев начал разрабатывать более взаимно доверительные отношения, а не просто обмен разведданными.

Ранее сообщалось, что из оказавшихся в Сети документов российская разведка может получить информацию как о состоянии ВСУ, так и о планах украинского Генштаба. Бывший высокопоставленный офицер спецназа США заявил, что слитые данные похожи на подлинные.

Об утечке секретных документов из Пентагона стало известно 7 апреля. В бумагах затрагиваются практически все сферы деятельности разведывательного аппарата США. В них в том числе содержится тактическая информация о спецоперации России на Украине, включая сведения о том, насколько истощены ВСУ.

В Минобороны и Минюсте США начали расследование утечки. В частности, американский Минюст намерен установить подлинность документов.



Пентагон начал расследование утечки секретных данных о контрнаступлении ВСУ – СМИ

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