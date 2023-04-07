Пентагон расследует утечку в соцсети секретных документов о конфликте на Украине – СМИ

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Пентагон изучает ситуацию с появлением в социальных сетях секретных документов, касающихся планов НАТО и США по укреплению армии Украины. Об этом со ссылкой на чиновников администрации президента США сообщает The New York Times.

"Нам известны сообщения о публикациях в социальных сетях, и министерство рассматривает этот вопрос", – заявила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.

В издании отмечают, что сотрудники администрации США пытались удалить все документы из соцсетей, но у них этого не вышло. Сообщается, что один из документов с грифом "совершенно секретно" дает описание конфликта по состоянию на 1 марта.

Другой же документ содержит краткую информацию о 12 украинских бригадах, находящихся в стадии формирования. Отмечается, что они, согласно документу, должны быть готовы к 30 апреля.

Пентагон расследует, кто может стоять за утечкой документов, пишет газета.

Ранее в американском оборонном ведомстве заявили, что Соединенные Штаты с начала российской спецоперации подготовили уже порядка 7 тысяч украинских военных. По словам представителя Пентагона, союзникам США, которых насчитывается 26, к настоящему времени удалось подготовить 11 тысяч военнослужащих ВСУ.

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