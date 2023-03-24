В США заявили, что Киев потеряет сотни тысяч солдат из-за позиции Вашингтона

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Соединенным Штатам нужен конфликт между Россией и Украиной, поэтому они не принимают никаких вариантов мирного урегулирования, в том числе и предложенный КНР. Об этом заявил бывший офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

По его мнению, нежелание Вашингтона проводить мирные переговоры усугубит ситуацию, приведет к гибели сотен тысяч украинцев. Риттер отметил, что эти жертвы будут на совести действующего руководства США, в том числе представителя Белого дома по вопросам нацбезопасности Джона Кирби, которого экс-разведчик назвал безумцем.

Ранее Кирби заявил, что прошедшие российско-китайские переговоры не дают США ожиданий на скорейшее завершение украинского конфликта. Кроме того, он указал на то, что позиция КНР по украинскому вопросу якобы не является беспристрастной.

Комментируя это заявление, экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор отметил, что оно может свидетельствовать о незаинтересованности Вашингтона в мирном процессе. В противном случае Белый дом сформулировал бы свою позицию иначе, уверен он.

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