США готовы к взаимодействию с РФ по урегулированию ситуации на Украине – Блинкен

Фото: ТАСС/AP Photo/Jose Luis Magana

Американский государственный секретарь Энтони Блинкен заявил, что США готовы взаимодействовать с Россией по урегулированию ситуации на Украине, однако он якобы не увидел от Москвы стремления к этому.

"Мы отчаянно хотим видеть мир", – цитирует его ТАСС.

По словам госсекретаря США, мир должен быть прочным и справедливым.

"Если бы мы увидели какие-либо признаки того, что Россия настроена и готова к значимому дипломатическому взаимодействию, мы бы ухватились за это", – добавил Блинкен.

До этого Дмитрий Песков сообщил, что лидеры РФ и Китая обсудили мирный план Пекина по урегулированию украинского конфликта. При этом давать оценку беседе политиков он не стал. Представитель Кремля призвал дождаться официальных заявлений Путина и Си Цзиньпина в СМИ.

Позже Владимир Путин заявил, что многие пункты плана КНР по мирному урегулированию ситуации на Украине можно взять за основу. К этому должны быть готовы Запад и Киев, указал он.

Однако позднее Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин и Си Цзиньпин не обсуждали украинский мирный план. Он уточнил, что был обмен мнениями по положениям, которые содержали мирный план.

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