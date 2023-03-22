Песков заявил, что Путин и Си Цзиньпин не обсуждали украинский мирный план

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин и Си Цзиньпин не обсуждали украинский мирный план. Об этом сообщает "Газета.ру".

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не получил ответа от КНР на предложение подключиться к мирному плану Киева.

"Украинский "мирный план" не обсуждался. Был обмен мнениями по положениям, которые содержали китайский мирный план", – отметил он.

Пресс-секретарь главы государства указал на то, что дальше все зависит от отношений между Китаем и Украиной.

Песков также обратил внимание на то, что реакция Запада на поездку Си Цзиньпина в Россию была недружественной и этого следовало ожидать. Однако, по его мнению, главное – это результаты переговоров.

"То, что практически по всем вопросам эта реакция носит недружественный и глубоко враждебный характер, это ни для кого не секрет, не является исключением и освещение этого важного визита", – резюмировал он.

20 марта председатель КНР Си Цзиньпин прибыл с государственным визитом в Москву для встречи с Путиным. В тот же день главы двух стран провели неформальную встречу, на которой обсудили дальнейшее развитие партнерских отношений и китайский план урегулирования конфликта на Украине.

Путин отметил, что многие пункты плана КНР можно взять за основу. Однако к этому должны быть готовы Запад и Киев.

21 марта состоялась встреча Си Цзиньпина с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным. Во второй половине дня в Кремле прошли переговоры в узком, а затем и в расширенном составе.

Путин и Си Цзиньпин подписали два документа об экономическом сотрудничестве между РФ и Китаем.



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