Мишустин встретился с Си Цзиньпином в Доме правительства РФ

Фото: ТАСС/POOL/Дмитрий Астахов

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин встретился с китайским лидером Си Цзиньпином во вторник, 21 марта. Глава КНР находится в Москве с государственным визитом.

Премьер-министр России встретил гостя в Доме правительства РФ. Представители двух стран традиционно обменялись рукопожатиями, затем прошла церемония фотографирования на фоне российского и китайского флагов. После этого Мишустин и Си Цзиньпин отправились на переговоры.

20 марта лидер КНР прибыл с государственным визитом в Москву для переговоров с Владимиром Путиным. Самолет с Си Цзиньпином приземлился в международном аэропорту Внуково-2. Он пробудет в России до 22 марта.

Неформальная встреча глав двух государств завершилась спустя четыре с половиной часа. По словам российского президента, существенные шаги в развитии отношений государств были достигнуты за последние 10 лет. Путин отметил, что увеличился торговый оборот, в 2023 году он составил 185 миллиардов долларов.



Встреча Владимира Путина и Си Цзиньпина завершилась

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