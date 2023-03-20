В США заявили, что отношения России и КНР укрепляются

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Отношения Москвы и Пекина стали укрепляться. Об этом заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.

"Эти две страны стали ближе", – передает его слова РИА Новости.

Политик подчеркнул, что отношения государств начали расцветать из-за недавнего прошлого. Кирби указал, что Россия и КНР не приветствуют "лидерство США в мире".

"В частности Китай оспаривает лидерство США по всему миру. И президент Си Цзиньпин видит в президенте Владимире Путине потенциального союзника в рамках этих усилий", – добавил он.

20 марта Си Цзиньпин прибыл с государственным визитом в Москву для переговоров с Владимиром Путиным. Самолет с лидером Китая приземлился в международном аэропорту Внуково-2. Он пробудет в России до 22 марта.

Ожидалось, что главы двух государств обсудят вопросы дальнейшего развития партнерства и взаимодействия России и Китая.

Неформальная встреча глав государств завершилась спустя 4,5 часа. По словам российского президента, существенные шаги в развитии отношений государств были достигнуты за последние 10 лет. Путин отметил, что увеличился торговый оборот, в 2023 году он составил 185 миллиардов долларов.

Владимир Путин высоко оценил развитие Китая

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