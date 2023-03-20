Фото: kremlin.ru

Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл с государственным визитом в Москву для переговоров с Владимиром Путиным, сообщает РИА Новости.

Самолет с китайским лидером приземлился в международном аэропорту Внуково-2. Си Цзиньпин пробудет в России до 22 марта по приглашению Путина. Этот визит станет первой заграничной поездкой президента Китая после переизбрания на третий срок.

Ожидается, что главы двух государств обсудят вопросы дальнейшего развития партнерства и взаимодействия России и Китая. Должно состояться подписание ряда важных двусторонних документов.

В Пекине надеются, что предстоящий визит укрепит взаимное доверие между РФ и КНР. По словам официального представителя МИД Китая Ван Вэньбиня, он придаст новый импульс развитию двусторонних отношений.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что Путин и Си Цзиньпин в ходе предстоящих переговоров затронут в том числе тему Украины и предложенный КНР план урегулирования. Представитель Кремля также добавил, что председатель КНР сможет из первых уст ознакомиться с позицией Москвы относительно конфликта на Украине, ее видением текущей ситуации.

По словам Пескова, переговоры двух лидеров начнутся 20 марта во второй половине дня, ближе к 16:30 по московскому времени. Главы государств встретятся один на один, а затем продолжат общение за неформальным обедом.



Визит Си Цзиньпина в Москву продлится до 22 марта

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