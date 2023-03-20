Путин и Си Цзиньпин затронут на переговорах тему Украины – Песков

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Владимир Путин и его китайский коллега Си Цзиньпин в ходе предстоящих переговоров затронут в том числе тему Украины и предложенный КНР план урегулирования. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Темы, которые затронуты в этом плане (урегулирования), конечно же, будут затрагиваться неминуемо в ходе обмена мнениями по Украине. Безусловно, Украина будет фигурировать на повестке дня", – сказал он, общаясь с журналистами.

Представитель Кремля также добавил, что председатель КНР сможет из первых уст ознакомиться с позицией Москвы относительно конфликта на Украине, ее видением текущей ситуации.

По словам Пескова, переговоры двух лидеров начнутся 20 марта во второй половине дня, ближе к 16:30 по московскому времени. Главы государств встретятся один на один, а затем продолжат общение за неформальным обедом.

Визит Си Цзиньпина в РФ продлится с 20 по 22 марта. Ранее сообщалось, что самолет с, предположительно, китайским лидером на борту уже приземлился в столичном аэропорту Внуково.

В ходе встречи глав двух государств предполагается обмен мнениями по вопросам углубления российско-китайского сотрудничества. Ожидается, что между сторонами состоится подписание ряда важных документов.



Визит Си Цзиньпина в Москву продлится до 22 марта

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