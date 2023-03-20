Самолет с, предположительно, главой КНР на борту приземлился во Внуково

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В столичном аэропорту Внуково совершил посадку самолет, на борту которого, предположительно, находится председатель КНР Си Цзиньпин. Об этом свидетельствуют данные сервиса Flightradar.

Boeing 747 Air China в понедельник был одним из наиболее отслеживаемых самолетов в мире. В какой-то момент за его полетом следили свыше 100 тысяч человек.

Визит Си Цзиньпина в РФ продлится с 20 по 22 марта. Он станет первой зарубежной поездкой китайского лидера после переизбрания на третий срок в качестве председателя КНР.

В ходе встречи глав двух государств предполагается обмен мнениями по вопросам углубления российско-китайского сотрудничества. Ожидается, что между сторонами состоится подписание ряда важных документов.



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