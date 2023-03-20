Си Цзиньпин заявил о вечной дружбе между Россией и Китаем

Фото: ТАСС/Алексей Дружинин

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Москва и Пекин придерживаются концепции вечной дружбы и взаимовыгодного сотрудничества, а также укрепляют политическое взаимодоверие. Об этом он сообщил в авторской статье для РИА Новости.

Си Цзиньпин также указал на необходимость бережно сохранять дружбу между двумя государствами, поскольку тот уровень российско-китайских отношений, который сложился на сегодняшний день, дался нелегко.

Так, по словам председателя КНР, России и Китаю необходимо раскрывать потенциалы и укреплять взаимное доверие, чтобы сохранить устойчивую динамику отношений. Помимо этого, Москве и Пекину нужно продвигать параллельное наращивание объема и качества инвестиционного и торгово-экономического сотрудничества.

Он также напомнил, какую неоценимую помощь оказали друг другу народы двух государств в борьбе с пандемией COVID-19.

"Народы наших стран оказали друг другу материальную и моральную поддержку в борьбе с коронавирусом, что стало еще одним свидетельством того, как "друзья познаются в беде", – отметил Си Цзиньпин в своей статье.

По словам лидера КНР, отношения Москвы и Пекина не направлены против каких-либо третьих сторон, а также основаны на принципах неконфронтации и неприсоединения. Он добавил, что Китай и Россия твердо отстаивают моноцентричную международную систему и миропорядок.

Си Цзиньпин отметил, что российско-китайские отношения развиваются на мощном внутреннем драйвере и согласно исторической логике, так как РФ и КНР являются крупнейшими соседями, ведущими мировыми державами и постоянными членами Совбеза ООН.

"Обе страны проводят независимую и самостоятельную внешнюю политику, рассматривают отношения между Китаем и Россией как один из главных приоритетов в дипломатии", – добавил китайский лидер.

Ранее президент РФ Владимир Путин в своей статье для газеты "Жэньминь жибао" сообщил, что партнерство России и Китая строилось на взаимном доверии, уважении суверенитета и интересов обеих стран. Российский лидер добавил, что эти отношения по своему качеству превосходят военно-политические союзы времен холодной войны.

Си Цзиньпин, в свою очередь, добавил, что его визит в Россию призван укрепить дружбу и мир между двумя государствами. По словам председателя КНР, его поездки в Россию всегда дают большие результаты.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что переговоры Владимира Путина и китайского лидера Си Цзиньпина запланированы в Москве на 21 марта. Песков также уточнил, что в рамках мероприятия будут сделаны некоторые заявления для журналистов.

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