Си Цзиньпин заявил, что его визит в РФ направлен на укрепление дружбы между двумя странами

Фото: depositphotos/denisismagilov

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что его визит в Москву направлен на укрепление дружбы и мира между двумя странами. Об этом он сообщил в авторской статье для РИА Новости.

Кроме того, лидер КНР отметил, что готов вместе с президентом РФ Владимиром Путиным наметить новые планы для развития российско-китайских отношений, партнерства и стратегического взаимодействия двух держав.

По словам Си Цзиньпина, его поездки в Россию всегда дают большие результаты. Благодаря этим визитам, лидерам двух стран удалось открыть новую главу в российско-китайских отношениях.

"Десять лет назад первый мой зарубежный визит после избрания на пост председателя КНР был совершен именно в Россию. В течение 10 лет я уже 8 раз посещал Россию", – говорится в статье.

Си Цзиньпин также указал на необходимость укреплять культурно-гуманитарные связи с РФ и раскрывать потенциал механизма межрегионального сотрудничества, а также активизировать контакты между побратимскими провинциями, областями и городами.

Помимо этого, по словам председателя КНР, нужно восстанавливать туристическое сотрудничество между двумя государствами. Это делается, в первую очередь, для непрерывного укрепления дружбы и взаимопонимания между народами, в первую очередь, по линии молодежи.

Ранее Владимир Путин заявил, что партнерство между Россией и Китаем всегда основывалось на взаимном доверии обоих государств. Президент РФ также отметил, что в российско-китайских отношениях нет никаких ограничителей или запретных тем.

До этого официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь заявил, что запланированный визит китайского лидера в Россию станет стимулом для развития отношений между Москвой и Пекином.

Путин поздравил Си Цзиньпина с переизбранием на пост председателя КНР

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!