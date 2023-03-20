Китай занимает объективную и беспристрастную позицию по конфликту на Украине – Си Цзиньпин

Фото: ТАСС/Артем Иванов

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Пекин занимает объективную и беспристрастную позицию по украинскому кризису на фоне тотального обострения конфликта, а также активно продвигает мирные переговоры. Об этом он сообщил в авторской статье для РИА Новости.

Лидер КНР добавил, что озвученным им ряд видений является основополагающим принципом Китая при урегулировании конфликта на Украине.

"Речь, в частности, идет о необходимости соблюдать цели и принципы Устава ООН, уважать резонные озабоченности всех государств в области безопасности, поддерживать все усилия, направленные на мирное урегулирование украинского кризиса, и обеспечивать стабильность глобальных цепочек производства и поставок", – говорится в статье.

Говоря о конфликте на Украине, Си Цзиньпин также отметил, что сложные проблемы никогда не имеют простых решений, однако выход можно найти во время диалога в равноправном, благоразумном и прагматичном ключе.

Ранее Владимир Путин заявил, что российская сторона приветствует готовность Китая помочь в урегулировании украинского конфликта.

До этого Китай опубликовал предложения по урегулированию конфликта на Украине. В частности, в КНР призвали к прекращению огня и боевых действий, а также к отказу от односторонних санкций.

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