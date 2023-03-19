Путин рассказал, можно ли было начать спецоперацию в 2014 году

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин оценил возможность принятия решения о проведении спецоперации на Украине в 2014 году. Он заявил, что не следует в данном вопросе применять сослагательное наклонение.

"Ну сослагательное наклонение здесь применять невозможно!", – отметил президент в эфире программы на канале "Россия 1".

По словам главы России, еще один момент касается готовности страны к серьезным действиям. В Кремле надеялись, что все можно будет разрешить мирным путем, однако Запад готовил Киев к конфликту, добавил Путин.

"И все, что произошло в Крыму, – произошло, как вы знаете, с колес. Это для всех очевидно. Мы просто не могли отказать крымчанам в нашей поддержке и защите. Именно в силу того, что на них уже там наезжали, как на самой Украине говорят, нацики", – указал он.

Ранее советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк пригрозил устроить в Крыму "горячий сезон". Украина объяснит, что к ней нужно относится "не то что с уважением, а с большим страхом", заявил он.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля 2022 года Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

Москвичам рассказали о ходе спецоперации на Украине

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