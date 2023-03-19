Рогов заявил об информационно-психологической спецоперации Киева в Запорожской области

Фото: РИА Новости/Владимир Трефилов

Киев начал проводить информационно-психологическую спецоперацию для снижения бдительности Вооруженных сил России. Об этом рассказал председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

"Последнее время как по команде через западные СМИ и украинские инфопомойки выходит серия ложных вбросов о снарядном голоде и недостатке резервов, хотя на самом деле противник серьезно усиливается", – передает его слова РИА Новости.

Член главного совета региона отметил, что ВСУ планируют проведение наступления на Запорожском направлении, они начали прощупывать линию обороны и организовывать разведку боем.

"Наша армия знает о планах противника. Попытка наступления украинских войск может стать роковой в целом для всей их группировки", – сказал Рогов.

По его словам, к проведению наступления Киев толкает администрация США.

Ранее полковник Сергей Зыбинский заявил об отражении разведки боем со стороны украинских военных на Купянском направлении. Также ВС РФ предотвратили переброску резервов Вооруженных сил Украины у населенного пункта Першетравнево.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля 2022 года Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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