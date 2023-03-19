Рогов заявил о скоплении ВСУ и иностранных наемников в Запорожье

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В Запорожье присутствует большое количество военных Вооруженных сил Украины и иностранных наемников. Об этом РИА Новости заявил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации региона Владимир Рогов.

"Режим Зеленского превратил Запорожье в один из самых милитаризированных городов на оккупированной украинскими боевиками территории", – подчеркнул он.

По словам Рогова, объекты гражданской инфраструктуры ВСУ используют в качестве военных объектов. Он добавил, что также украинские войска располагаются на заводах, в административных зданиях, пансионатах, школах и больницах.

До этого Рогов связал активизацию действий ВСУ на Запорожском направлении с давлением Запада на Киев. Обстановку там он оценил как стабильно напряженную.

Также Рогов заявил, что ВСУ ведут разведку боем в Пологовском районе в Запорожской области.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля 2022 года Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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