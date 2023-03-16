Рогов назвал причину попыток наступления ВСУ на запорожском направлении

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Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов связал активизацию действий Вооруженных сил Украины на запорожском направлении с давлением западных партнеров на Киев. Об этом он сообщил в эфире "Соловьев Live".

"...Запад требует результатов. У Зеленского истерика, ему надо показать "перемогу" (победу. – Прим. ред.), а ее нет", – заявил Рогов.

Обстановку на запорожском направлении он оценил как стабильно напряженную, однако подчеркнул, что она находится под контролем российских военных.

Ранее Владимир Рогов заявил, что ВСУ предпринимают попытки прорвать российскую линию обороны в Запорожской области, однако терпят потери в живой силе и технике.

До этого стало известно, что Вооруженные силы Украины ведут разведку боем в Запорожской области. В Пологовском районе они проводят разведку боем с применением бронетехники и нескольких десятков боевиков.



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