В Запорожской области заявили, что ВСУ проводят разведку боем в Пологовском районе

Фото: Минобороны РФ

Вооруженные силы Украины ведут разведку боем в Запорожской области. Об этом в своем телеграм-канале заявил член главного совета администрации региона Владимир Рогов.

"В Пологовском районе ВСУ проводят разведку боем с применением бронетехники и нескольких десятков боевиков. Идет бой", – подчеркнул он.

До этого Рогов сообщал, что Киев направляет боевую авиацию на запорожское направление. Он отмечал, что основу группировки составляют истребители и вертолеты советского образца, которые Украине неофициально передали страны бывшего Варшавского договора.

Ранее говорилось, что штурмовые группы ВС РФ смогли уничтожить диверсионно-разведывательную группу ВСУ в районе Синьковки в Харьковской области, а также сорвать попытки переброски резервов.

Российские силы взяли под контроль часть промзоны на купянском направлении. Им удалось завладеть тремя ангарами.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля 2022 года Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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