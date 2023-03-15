ВС РФ взяли под контроль часть промзоны на купянском направлении

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Штурмовые группы ВС России уничтожили диверсионно-разведывательную группу ВСУ в районе Синьковки в Харьковской области, а также сорвали две попытки переброски резервов. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на слова начальника пресс-центра группировки "Запад" ВС РФ Сергея Зыбинского.

Кроме того, российские военнослужащие взяли под контроль часть промзоны на купянском направлении. Здесь российским бойцам удалось завладеть тремя ангарами.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что морским пехотинцам Черноморского флота России в зоне проведения спецоперации удалось отразить атаку диверсионно-разведывательной группы Вооруженных сил Украины.

До этого официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков рассказал, что за сутки российские средства противовоздушной обороны смогли сбить два вертолета Ми-8 Вооруженных сил Украины в Запорожской и Харьковской областях.

Более 400 солдат и офицеров потеряли ВСУ за сутки в зоне спецоперации

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