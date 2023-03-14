Путин заявил о необходимости консолидации общества для достижения победы

Фото: Минобороны РФ

Россиянам следует проявить консолидацию общества и собранность. Противник это увидит, и Россия одержит победу в спецоперации, заявил Владимир Путин во время посещения авиационного завода в Улан-Удэ.

"Только в этом случае, когда противник увидит, что наше общество сильное, внутренне собранное, консолидированное, вот тогда и в этом случае, без всякого сомнения, произойдет то, к чему стремимся", – цитирует президента РИА Новости.

Путин 14 марта прибыл с рабочим визитом в Улан-Удэ. В программе президента есть посещение авиационного завода, а также совещание, посвященное развитию дальневосточных городов.

Между тем пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков поделился, что при нынешней позиции Киева цели СВО на Украине можно достичь лишь военным путем. При этом он подчеркнул, что Москва высоко ценит усилия тех государств, которые стараются вывести решение этого противостояния в мирное русло.

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