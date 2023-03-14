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Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов предупредил о подготовке украинской боевой авиации в регионе, сообщает РИА Новости.

"Режим Зеленского начал переброску авиации на запорожское направление", – заявил Рогов.

По его словам, основу группировки составляют истребители и вертолеты советского образца, которые Украине неофициально передали страны бывшего Варшавского договора. Часть авиации также поставили со стороны США из числа вывезенных из Афганистана запасов.

Ранее член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов оценил возможное наступление Вооруженных сил Украины в регионе как фатальное. По мнению чиновника, речь может идти о конце киевского режима.



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