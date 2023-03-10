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Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что наступление в регионе может стать фатальным для Вооруженных сил Украины, сообщает РИА Новости.

"Если вашингтонский обком даст команду Зеленскому начать наступление в Запорожской области, то это может стать фатальным для всего киевского режима и украинской армии. Если они сунутся к нам, то получат сполна", – отметил он.

По его словам, наступление ВСУ на Запорожскую область может стать концом для киевского режима.

Рогов добавил, что власти региона с середины февраля начали фиксировать возведение укрепрайонов и формирование войск Украины около своих границ. Кроме того, число человек в группировке выросло до 40 тысяч бойцов. Он утверждает, что Киев планирует выйти к Азовскому морю и разорвать сухопутный коридор в сторону Крыма.

Член главного совета администрации добавил, что украинские войска могут начать наступать, когда появится листва, примерно в марте-апреле. Однако в Запорожской области военные готовы отразить атаку ВСУ.

Ранее Рогов заявил, что наступательные действия украинских вооруженных сил на южном направлении могут стать причиной начала решающего сражения СВО.

По его словам, потери украинской стороны на этом направлении станут для Владимира Зеленского невосполнимыми. Это позволит "переломать хребет" политике Украины, считает Рогов.

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