Киев заблокировал Каховское водохранилище – Рогов

Фото: РИА Новости

Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов потребовал, чтобы Киев разблокировал Каховское водохранилище.

"Киевский режим продолжает играть в опасные игры вокруг Запорожской АЭС, теперь уже блокируя подачу воды с гидроэлектростанций, находящихся выше по течению, включая Днепровскую, Среднеднепровскую, Каневскую и Киевскую", – передает РИА Новости его слова.

Рогов объяснил, что сброс воды в настоящее время не осуществляется. Он призвал власти Украины "прекратить это безумие".

Представитель администрации обратил внимание на то, что Запад в очередной раз игнорирует преступные действия киевского режима. Рогов предупредил, что ухудшение ситуации грозит экологической катастрофой и может быть опасно для атомной электростанции.

Он заявил, что Международное агентство по атомной энергии и защитники природы должны отреагировать. Следует действовать на опережение, резюмировал Рогов.

Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо рассказал, что Каховскую ГЭС удалось защитить от атаки ВСУ. На станции организовали сменные бригады для охраны объекта.

Сообщалось об отсутствии угрозы прорыва плотины с затоплением низовьев Днепра.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



Киев продолжает обстреливать ЗАЭС

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