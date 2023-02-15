Рогов заявил, что Киев хочет перерезать сухопутный коридор в Крым

Фото: АР/Andriy Dubchak

Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что украинские войска готовятся перерезать сухопутный коридор в Крым и Херсонскую область. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Рогова, наступление готовится в Запорожской области. Он подтвердил, что в регионе подготовлено несколько линий обороны во избежание прорыва ВСУ.

"Нашей армии известно о планах противника. Никакой легкой прогулки здесь для украинских боевиков не будет", – заявил представитель администрации.

По словам Рогова, украинская армия не имеет достаточных резервов для наступления. Он добавил, что на линии соприкосновения сейчас продолжаются взаимные обстрелы без продвижения войск.

Ранее 15 февраля министерство обороны РФ сообщило о том, что российские войска прорвали эшелонированную оборону ВСУ в Луганской Народной Республике. В ведомстве отметили, что украинские военные не успели забрать с позиций военное имущество и тела убитых бойцов.

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