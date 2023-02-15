Минобороны РФ сообщило о прорыве линии обороны украинских войск в ЛНР

Российские войска прорвали эшелонированную оборону ВСУ в Луганской Народной Республике. Об этом сообщает Минобороны России.

В ведомстве также опубликовали кадры разбитого опорного пункта ВСУ, который теперь занят военнослужащими Центрального военного округа.

"Мотострелки ЦВО прорвали эшелонированную оборону противника в лесистой местности в ЛНР", – говорится в сообщении министерства.

По информации Минобороны, украинские войска беспорядочно отступили на расстояние до трех километров от занимаемых ранее рубежей. Как уточняется, солдаты ВСУ оставляли свои позиции в спешке, они не успели забрать военное имущество и тела убитых.

Прорыв российских военнослужащих не смогла удержать даже более укрепленная вторая линия обороны ВСУ, отмечают в Минобороны.

"Прикрывая свой отход, ВСУ дистанционно заминировали район противопехотными минами натовского образца. Несмотря на это, мотострелки успешно закрепились на занятых рубежах и продолжили наступательные действия", – добавили в министерстве.

Ранее сообщалось, что истребительная авиация Воздушно-космических сил РФ сбила украинский самолет МиГ-29 и вертолет Ми-8. Как уточнялось, МиГ-29 был сбит рядом с населенным пунктом Черевковка в ДНР, а Ми-8 российские истребители сбили в районе населенного пункта Славянка в ДНР.

До этого стало известно, что южная группировка войск Вооруженных сил РФ во время наступательных мероприятий на донецком направлении за день ликвидировала более 60 бойцов ВСУ.

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