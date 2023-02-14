ВС РФ нейтрализовали более 60 бойцов ВСУ на донецком направлении

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Южная группировка войск Вооруженных сил РФ во время наступательных мероприятий на донецком направлении за день ликвидировала более 60 бойцов ВСУ. Об этом рассказали в телеграм-канале Минобороны РФ.

"На донецком направлении в ходе наступательных действий Южной группировки войск, ударов авиации и огня артиллерии уничтожено свыше 60 украинских военнослужащих, четыре автомобиля, четыре гаубицы "Мста-Б", установка РСЗО "Град", – поделились в МО РФ.

В военном ведомстве также добавили, что российские солдаты ликвидировали ангар с военной техникой Украины в районе Авдеевки в ДНР.

Ранее сообщалось, что новые корректируемые боеприпасы с повышенной дальностью для РСЗО "Торнадо-Г" уже разработаны, их поставляют бойцам российской стороны. По словам военного эксперта Дмитрия Болтенкова, снаряды смогут наносить удары по тылам, что до этого было задачей сложных и дорогостоящих комплексов.

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