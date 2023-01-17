Россия производит в разы больше снарядов крупного калибра, чем США – СМИ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Россия производит в разы больше снарядов крупного калибра, чем некоторые конкуренты, сообщает РИА Новости со ссылкой на информированный источник. Он подчеркнул, что в Вооруженных силах РФ нет и не будет снарядного голода.

По словам собеседника агентства, оборонные предприятия страны продолжат наращивание выпуска снарядов, а ежемесячный объем производства всей номенклатуры снарядов крупного калибра во много раз превосходит аналогичный показатель в Соединенных Штатах.

Ранее в США заявили, что внезапные ракетные удары ВС РФ по инфраструктурным объектам Украины нарушили логистику ВСУ. Как сообщал подполковник американской армии Дэниел Дэвис, Россия по-прежнему имеет большое преимущество в огневой мощи артиллерии и высокоточных ракетах.

Дэвис также подверг критике заявления отставных американских военных, преувеличивающих силу украинских войск. По его словам, беспристрастное наблюдение за ходом боевых действий на Украине ставит под сомнение возможности Киева.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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