12:43Политика
Минобороны РФ показало удары новыми высокоточными боеприпасами по украинской технике
На первых кадрах продемонстрирован контроль удара высокоточным боеприпасом по укрепленному опорному пункту, на последующих – удар по одиночному объекту ВСУ на дальнем расстоянии.
"Бронеобъект ВСУ уничтожен точным попаданием высокоточного боеприпаса с первого выстрела", – говорится в размещенном в телеграм-канале ведомства сообщении.
Ранее Минобороны РФ показало пуск ракеты "Искандера" по инфраструктуре ВСУ. В Минобороны подчеркнули, что, хоть комплексы находятся за многие километры от линии фронта, они постоянно удерживают противника в напряжении.
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