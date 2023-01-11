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12:43

Политика

Минобороны РФ показало удары новыми высокоточными боеприпасами по украинской технике

Видео: телеграм-канал "Минобороны России"

Минобороны РФ опубликовало видеокадры применения высокоточных боеприпасов нового поколения во время выполнения задач спецоперации на Украине.

На первых кадрах продемонстрирован контроль удара высокоточным боеприпасом по укрепленному опорному пункту, на последующих – удар по одиночному объекту ВСУ на дальнем расстоянии.

"Бронеобъект ВСУ уничтожен точным попаданием высокоточного боеприпаса с первого выстрела", – говорится в размещенном в телеграм-канале ведомства сообщении.

Ранее Минобороны РФ показало пуск ракеты "Искандера" по инфраструктуре ВСУ. В Минобороны подчеркнули, что, хоть комплексы находятся за многие километры от линии фронта, они постоянно удерживают противника в напряжении.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
политика

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