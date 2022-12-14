В МО РФ сообщили о частичном взятии под контроль села Водяного в ДНР

Фото: пресс-служба УНМ ДНР

Бойцы Вооруженных сил России смогли частично взять под контроль территорию села Водяного в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В ведомстве добавили, что на донецком направлении российская армия нейтрализовала до 50 бойцов ВСУ, один танк, три боевые бронированные машины и четыре пикапа.

Помимо этого, ВС РФ на купянском направлении в районе Синьковки, Котляровки, Табаевки, Берестового (Харьковская область) и Новоселовского (ЛНР) было разбито до 100 солдат украинской стороны. Также российские бойцы нейтрализовали бронетранспортер, бронированную машину и шесть пикапов.

На красно-лиманском направлении российская армия с помощью артиллерийского ответа отбила контратаку трех групп ВСУ, которые двигались в сторону Площанки и Кременной в ЛНР.

"Кроме того, уничтожено пять диверсионно-разведывательных групп противника в районах населенных пунктов Червоная Диброва Луганской Народной Республики и Торское Донецкой Народной Республики. Потери противника на данном направлении составили более 60 украинских военнослужащих убитыми и ранеными", – заявили в военном министерстве.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что с учетом сегодняшней действительности речи о выводе до конца текущего года войск России из Украины идти не может.

Представитель Кремля подчеркнул, что присоединенные территории вошли в состав РФ в результате референдумов.



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