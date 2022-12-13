Конфликт на Украине должен завершиться переговорами при участии США – СМИ

Фото: Минобороны РФ

В США считают, что ситуация на Украине должна быть урегулирована путем мирных переговоров с участием американских представителей. Об этом сообщает Wall Street Journal.

Такое мнение выразил в статье профессор иностранных дел и гуманитарных наук Уолтер Рассел Мид. Он подчеркнул, что администрации президента США Джо Байдена следует продумать условия заключения мира. По его словам, определенные обязательства должны быть закреплены за российской и украинской сторонами, а также за западными партнерами.

Специалист сделал акцент на том, что боевые действия необходимо прекратить как можно скорее, чтобы не было серьезных разрушений. Конфликт должен быть завершен переговорным процессом, а не вооруженным перемирием, подчеркнул он.

"Мы не хотим, чтобы продолжающиеся санкции калечили мировую экономику. Мы не хотим, чтобы половина Европы находилась в постоянном военном положении", – высказался эксперт.

Однако Мид считает, что российские власти должны ответить за проявленную агрессию и прочувствовать последствия.

В материале аналитик также оценил то, как на политическую обстановку влияет расширение НАТО. Он заявил о необходимости включения в Альянс стран, которые этого желают, чтобы обеспечить безопасность на их территориях.

Обозреватель призвал Запад отказаться от идеи "расчленения РФ", чтобы конфликт не перерос в мировой. Он уверен, что это приведет к хаосу на Кавказе, укреплению позиций КНР и продаже ядерного оружия. Мид заявил, что стабильная Россия лучше, чем эти мрачные перспективы.

Мид предупредил, что переговорный процесс не будет легким. Российская сторона не станет возвращать все территории, которые требует Украина, и не будет возмещать нанесенный ущерб.

"Но обязательства Америки и Запада в области безопасности и помощи могут помочь сделать неизбежно несовершенный мирный договор приемлемым для украинцев", – резюмировал эксперт.

Ранее зарубежные СМИ сообщали, что президент США Джо Байден призывает украинского лидера Владимира Зеленского к переговорам с Россией. Как заявил сотрудник Школы международных исследований Джона Хопкинса Джозеф Иоффе, подобными действиями США пытаются обезопасить себя от вовлечения в "смертельный конфликт".

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской Народных Республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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