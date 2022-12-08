Отказ Зеленского от переговоров позволяет России завершить работу – Медведев

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Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале заявил, что отказ президента Украины Владимира Зеленского от переговоров с Москвой позволяет России "доделать работу до конца".

"Благодаря этому Россия без лишних вопросов доделает всю работу до конца, не размениваясь на ненужные компромиссы", – написал он.

По словам Медведева, ангажированным изданиям Запада и российским СМИ следует обратить особое внимание на сопротивление украинского лидера к переговорам.

До этого зарубежные СМИ сообщали, что президент США Джо Байден призывает Зеленского к переговорам с Россией. Как заявил сотрудник Школы международных исследований Джона Хопкинса Джозеф Иоффе, подобными действиями США пытаются обезопасить себя от вовлечения в "смертельный конфликт".

Ранее зампред СБ РФ прокомментировал введение ценового потолка на российское топливо в 60 долларов за баррель. По его словам, подобные обстоятельства всегда приводили к исчезновению ресурсов и росту цен на них. Аналогичная ситуация, уточнил он, сложится и в этот раз.

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