Медведев прокомментировал решение Запада о введении потолка цен на российскую нефть

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Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев оценил решение Запада о запрете на поставку российской нефти по цене выше 60 долларов за баррель. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

Он подчеркнул, что подобные действия всегда заканчиваются исчезновением товара и ростом цен на него, так будет и с нефтью.

"Эти действия наших "друзей" напоминают мне толпу подгулявших бюргеров, которые, обожравшись шнапса с сосисками и пивом, впервые лезут в ледяную воду. Типа хотим охладиться. Часть из них быстро отрезвеет и выскочит. Часть научится плавать в студеной воде, но очень плохо (в проруби трудно учиться). А часть – утонет. И их будут хоронить, поднимая тоскливые тосты о том, что они пали в неравной схватке с русским медведем и генералом Морозом. Ну что ж, туда им и дорога! Что русскому хорошо, то немцу смерть", – написал Медведев.

Он подчеркнул, что человечество любит постоянно наступать на одни и те же грабли, пытаясь регулировать цены. По его мнению, нефть не пропадет, но с ценами будет происходить невообразимое. Медведев уверен, что хорошего для потребителя не будет.

Накануне страны Евросоюза окончательно утвердили решение установить верхний предел цен на нефть из России на уровне 60 долларов за баррель.

Начиная с 5 декабря решение вступит в силу. Согласно нововведению, ЕС перестает принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а государства G7, Австралия и Евросоюз вводит ограничение цен на ее морские перевозки.

Российская сторона не раз выражала свое несогласие с невыгодной для РФ повесткой. Так, зампредседателя правительства РФ Александр Новак подчеркнул, что позиция Москвы остается неизменной: РФ не примет потолок цен на нефть. Он отметил, что данный инструмент является нерыночным и неэффективным.

ЕС официально опубликовал решение о введении потолка цен на российскую нефть

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