Стоимость перевозок российской нефти по морю резко выросла – СМИ

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Стоимость перевозок российской нефти морским путем резко выросла. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на судовых брокеров.

Подобный рост произошел из-за страха владельцев танкеров перед новым нефтяными санкциями ЕС, которые вступят в силу с 5 декабря. Кроме того, на увеличение фрахта повлияли меньше число доступных судов и переориентация России в поставках нефти в Азию и на Ближний восток.

Как отмечает издание, стоимость поставок нефти из Балтийского моря в Индию может вырасти с 9–11,5 до 15 миллионов долларов. Информации о заключенных контрактах на поставку по указанной цене пока нет, сообщает СМИ.

По данным агентства, поставки российского топлива Urals по завышенной стоимости снижают его цену в порту.

Ранее замминистра финансов Соединенных Штатов Уолли Адейемо заявил, что потолок цен на российскую нефть начнется с 60 долларов за баррель. По его словам, США совместно с союзниками намерены ввести ограничение до 5 декабря.

Японский аналитик Эйдзи Танигути, в свою очередь, подчеркнул, что введение ценового потолка на нефть является оскорбительным и недопустимым. По его мнению, действия США и ЕС являются противоречивыми.

Одним из противоречащих действий он назвал то, что подобная методика противоречит идеологии свободного Запада.



ЕС может установить потолок цены на нефть РФ на уровне 60 долларов – СМИ

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