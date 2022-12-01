ЕК предложила одобрить потолок цен на нефть из РФ на уровне 60 долларов за баррель – СМИ

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Еврокомиссия предложила 27 странам Евросоюза принять потолок цен на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель, сообщает ТАСС со ссылкой на The Wall Street Journal.

По данным газеты, высокопоставленные представители государств объединения уже обсуждают это предложение. Переговоры продолжатся, если ограничения одобрят все члены ЕС.

Издание пишет, что 1 декабря страны ЕС также могут согласовать другой потолок цен на нефть.

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак назвал неприемлемым установление потолка цен на российскую нефть. Он добавил, что в этом вопросе Москва занимает жесткую позицию. По его словам, Россия не будет поставлять нефть в страны, которые введут ограничения, даже если это будет выгодно с точки зрения заключения контрактов.

Профессор Института международных отношений Китайского университета иностранных дел Ли Хайдун заявил, что возможное ограничение цен на нефть из России негативно скажется на ЕС. При этом он отметил, что такой запрет выгоден только Вашингтону. Эксперт считает, что разногласия в Евросоюзе по поводу лимита стоимости топлива являются предсказуемыми, а введение потолка цен вызовет хаос на мировом энергетическом рынке.

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