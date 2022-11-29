Новак назвал установление потолка цен на российскую нефть неприемлемым

Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

Вице-премьер России Александр Новак заявил, что установление потолка цен на нефть является неприемлемым. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, Россия занимает жесткую позицию по этому вопросу.

"Независимо от того, какой потолок будет цен. Даже если он будет высокий, это неприемлемо в принципе с точки зрения заключения контрактов", – сказал он.

Новак подчеркнул, что Россия не будет поставлять нефть в страны по условиям потолка цен, даже если это будет более выгодно с точки зрения заключения контрактов.

"Мы будем работать по рынку", – добавил вице-премьер.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в очередной раз подчеркнул неизменность решения Москвы о поставках нефти. По его словам, РФ не станет поставлять нефть и газ в страны, установившие ценовой потолок.

До этого сообщалось, что введение потолка цен на нефть может навредить не только России, но и Евросоюзу. Подобное обстоятельство спровоцирует хаос на мировом рынке энергетики, считает профессор Института международных отношений Китайского университета иностранных дел Ли Хайдун.



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