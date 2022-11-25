В Еврокомиссии заявили, что не работают над запретом импорта газа из РФ в ЕС

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Пресс-секретарь Еврокомиссии Эрик Мамер заявил, что ЕК никогда не работала над введением запрета на импорт российского газа. Об этом сообщает ТАСС.

"Мы принимали ограничительные меры в отношении российской нефти, импортируемой в ЕС через трубопроводы с несколькими исключениями. Но никогда не объявляли, что работаем над введением запрета в отношении российского газа", – заявил Мамер, добавив, что ситуация не изменилась.

Ранее сообщалось, что страны ЕС договорились об исключении российского газа из контрактов на совместные закупки. Уточнялось, что в Брюсселе состоялась неформальная встреча министров энергетики стран, входящих в Евросоюз, на которой были приняты правила совместного приобретения газа на глобальных рынках со стороны стран блока и местных энергетических компаний.

До этого глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что министры энергетики государств Евросоюза не сумели согласовать решение об ограничении цен на газ из России. Он отметил, что высказанные предложения могут навредить энергобезопасности Европы.

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