СМИ узнали о недовольстве стран Евросоюза предложенным потолком цен на газ

Фото: depositphotos/63ru78

Страны Евросоюза недовольны предложенным Еврокомиссией уровнем цен на газ в 275 евро за мегаватт-час, сообщает газета Financial Times со ссылкой на европейских дипломатов.

Издание усомнилось, что предложенный потолок цен на газ примут, поскольку он не удовлетворил даже государства ЕС, поддерживающие ограничение стоимости топлива. Один из дипломатов назвал установление порога цен на уровне, превышающем 250 евро за мегаватт-час, очередным способом убить ограничение.

"Это шутка. Это предложение, которое никому не принесет ничего полезного даже при экстремальном сценарии, наблюдавшемся в августе. Это не ограничение", – прокомментировала предложение старший научный сотрудник брюссельского аналитического центра Bruegel Симона Тальяпетра.

По ее мнению, инициатива Еврокомиссии может подорвать к ней доверие в вопросе урегулирования энергокризиса. В европейской энергетической бирже ICE, в свою очередь, выступают против любого ценового предела, поскольку это приведет к значительному увеличению маржи и, соответственно, дестабилизации рынка.

Предложение ЕК должны рассмотреть правительства европейских стран во время внеочередной встречи министров энергетики государств ЕС 24 ноября. Financial Times сомневается, что меру одобрят до следующей встречи, назначенной на 19 декабря.

Ранее Еврокомиссия предложила уставить потолок цен на газ на отметке около 3 тысяч долларов за тысячу кубометров (в 275 евро за мегаватт-час). Предполагается, что такая мера будет действовать на газовом хабе TTF в Нидерландах, чтобы автоматически корректировать уровень цен на рынке.

В релизе ЕК также отмечалось, что предлагаемый механизм направлен на предотвращение чрезмерно высоких цен, а ценовой пик в размере 3 тысяч евро был принят в качестве ориентира. По данным Еврокомиссии, этот механизм может быть активирован с 1 января 2023 года и остановлен в любой момент по ее решению.

Как отмечала еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон, для запуска корректирующего механизма потребуется соблюдение двух условий. Первое связано с превышением определенного уровня цены в течение двух недель.

Второе условие, по словам Симсон, подразумевает наличие спреда между ценой TTF и глобальной ценой сжиженного природного газа в 58 евро или более. Такая разница должна держаться 10 торговых дней.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!