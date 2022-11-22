ЕК предложила ввести верхний предел цены для месячного фьючерса на газ

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Еврокомиссия предложила ввести верхний предел цены для месячного фьючерса на газ. Об этом сообщает РИА Новости.

"Мы предлагаем верхний передел цены на месяц вперед по TTF, если он превышает 275 за мегаватт-час. Выше этой цены сделки не смогут проходить", – заявила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон.

Специалист добавила, что для запуска корректирующего механизма потребуется соблюдение двух условий. Первое связано с превышением определенного уровня цены (275 евро) в течение двух недель.

Второе условие подразумевает наличие спреда между ценой TTF и глобальной ценой сжиженного природного газа в 58 евро или более. Такая разница должна держаться 10 торговых дней, чтобы был применен порядок коррекции рынка.

Ранее в ноябре агентство Bloomberg сообщило о планах стран "Большой семерки" (G7) установить потолок цен на нефть из России уже 23 ноября. Именно тогда будет представлено американское предложение по регулированию стоимости топлива.

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