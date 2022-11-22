ЕС предложил переходный период к дате введения потолка цен на нефть – СМИ

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Евросоюз предложил установить переходный период до введения потолка цен на нефть. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

"Блок предложил добавить 45-дневный переходный период к введению ограничения", – сообщает издание со ссылкой на соответствующий документ.

По предварительной информации, данная мера будет действовать для нефти, загруженной до 5 декабря и разгруженной до 19 января.

Также в Евросоюзе рассматривают возможность 90-дневного перехода, если возникнут изменения потолка цен на топливо.

Ранее The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники заявил, что Евросоюз и страны "Большой семерки" могут согласовать потолок цен на российскую нефть 23 ноября. Предельную стоимость топлива планируют установить на уровне 60 долларов.

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