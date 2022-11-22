ЕС и G7 могут согласовать потолок цен на нефть РФ 23 ноября – СМИ

Фото: depositphotos/carloscastilla

Евросоюз и страны G7 могут согласовать потолок цен на российскую нефть на уровне примерно 60 долларов за баррель 23 ноября. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на знакомые с ходом переговоров источники.

Отмечается, что предел могут установить и на уровне 70 долларов за баррель. При этом Запад якобы планирует применять ограничение с 5 декабря.

"Послы 27 стран Евросоюза встретятся в среду, чтобы попытаться достичь соглашения о цене. Блок должен согласовать предельную цену единогласно, и дипломаты предупредили, что это может вызвать сложности", – говорится в сообщении.

По данным издания, G7 хочет утвердить ограничения синхронно с Евросоюзом.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленный источник написало, что Вашингтон представит свое предложение по уровню лимита цен представителям стран ЕС перед встречей постпредов 23 ноября. По данным издания, если они его поддержат, предельная цена будет объявлена в тот же день. При этом другой источник считает, что ЕС может не поддержать предложение США.



Россия не будет поставлять нефть странам, поддержавшим потолок цен – Новак

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!