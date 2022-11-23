ЕК предложила ввести потолок цен на газ на уровне около 3 тыс долларов

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Еврокомиссия предлагает уставить потолок цен на газ на отметке около 3 тысяч долларов за тысячу кубометров. Об этом говорится в релизе, опубликованном на сайте ЕК.

Предполагается, что такая мера будет действовать на газовом хабе TTF в Нидерландах, чтобы автоматически корректировать уровень цен на рынке.

В релизе ЕК также отмечается, что предлагаемый механизм направлен на предотвращение чрезмерно высоких цен, а ценовой пик в размере 3 тысяч евро был принят в качестве ориентира.

"Новый механизм направлен на снижение волатильности на европейских газовых рынках при одновременном обеспечении безопасности поставок газа", – говорится в сообщении.

По данным ЕК, этот механизм может быть активирован с 1 января 2023 года и остановлен в любой момент по решению Европейской комиссии.

Как отмечала еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон, для запуска корректирующего механизма потребуется соблюдение двух условий. Первое связано с превышением определенного уровня цены в течение двух недель.

Второе условие, по словам Симсон, подразумевает наличие спреда между ценой TTF и глобальной ценой сжиженного природного газа в 58 евро или более. Такая разница должна держаться 10 торговых дней.

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