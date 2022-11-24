Евросоюз не принял решения об ограничении цен на газ – МИД Венгрии

Фото: depositphotos/paulgrecaud

Министры энергетики государств Европейского союза в Брюсселе не согласовали решение об ограничении цен на газ, сообщил руководитель министерства иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

"Могу сказать, что это плохие предложения, которые к тому же угрожают обеспечению энергобезопасности Европы", – цитирует главу МИД РИА Новости.

По его словам, решение было отклонено из-за того, что не было найдено альтернативы, отвечающей целям Еврокомиссии. Сийярто утверждает, что большинство государств ЕС согласились с мнением, что нельзя принимать необдуманные решения о мерах солидарности на рынке газового обеспечения.

Глава венгерского ведомства заявил, что предстоящее заседание министров энергетики государств ЕС пройдет 13 декабря. На мероприятии представители своих стран продолжат обсуждение предложений Еврокомиссии.

Кроме того, Сийярто подчеркнул, что Венгрия будет добиваться для себя исключений при обсуждении ограничений цен на газ и нефть. Также страна нацелена на то, чтобы будущее решение не касалось долгосрочных контрактов с российской стороной.

Ранее большинство членов ЕС не согласовали общую позицию по потолку цен на российскую нефть.

По данным СМИ, Польша предложила ввести предельную цену на уровне 30 долларов за баррель. При этом большинство государств одобрило идею потолка на уровне 65–70 долларов.

В Кремле отреагировали на подобные обсуждения, отметив, что Евросоюз желает принять решение о введении ограничений на стоимость энергоресурсов не ради эффекта, а ради самого решения.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, государства ЕС просто хотят поставить галочку рядом с этим вопросом.

Переговоры о потолке цен на нефть зашли в тупик из-за разногласий в ЕС

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!