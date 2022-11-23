ЕС и G7 обсуждают потолок цен на нефть из РФ на уровне 65–70 долларов за баррель – СМИ

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Евросоюз в координации со странами, входящими в G7, обсуждают потолок цен на российскую нефть на уровне 65–70 долларов за баррель, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

"Евросоюз в координации со странами G7 обсуждает установление потолка цен на российскую сырую нефть на уровне между 65 и 70 долларами за баррель", – говорится в сообщении агентства.

Также отмечается, что ряд европейских дипломатов утверждают, что данный уровень цен на нефть слишком высокий.

При этом для принятия окончательного решения о потолке цен на российскую нефть требуется согласие всех стран, входящих в Евросоюз.

Ранее Минфин США сообщил, что российская нефть в результате существенной переработки за пределами РФ не будет подпадать под вводимый потолок цен. Отмечалось, что в ближайшее время министерство финансов США намерено выпустить руководство по реализации мер в отношении потолка цен на нефть из РФ.

До этого агентство Bloomberg сообщило, что ЕС предложил установить 45-дневный переходный период до введения потолка цен на нефть. По информации издания, предполагается, что данная мера будет действовать для нефти, загруженной до 5 декабря и разгруженной до 19 января.



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