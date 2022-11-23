Минфин США разъяснил, в каких случаях не будет применяться потолок цен на нефть

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Российская нефть в результате существенной переработки за пределами РФ не будет подпадать под вводимый потолок цен, заявили в американском Минфине. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что в ближайшее время министерство финансов США намерено выпустить руководство по реализации мер в отношении потолка цен на нефть из РФ. Там уточнили, что сам потолок будет закреплен после того, как Соединенные Штаты и союзники проведут ряд "технических процедур".

В Минфине США также заявили, что американские лица смогут оказывать услуги, связанные с российской нефтью, если сырье закупается не дороже установленной границы. Там также указали, что введение потолка цен не отменяет уже введенного запрета на ввоз нефти из РФ в Штаты.

В документах ведомства также говорится, что Вашингтон разрешил финансовые операции, связанные с поставками сырой российской нефти в некоторые страны Евросоюза, не имеющие выхода к морю.

Также отмечается, что Запад будет добиваться того, чтобы механизм ограничения цен на российскую нефть заработал с 5 декабря.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что ЕС предложил установить 45-дневный переходный период до введения потолка цен на нефть. По информации издания, предполагается, что данная мера будет действовать для нефти, загруженной до 5 декабря и разгруженной до 19 января. Также в Евросоюзе рассматривают возможность 90-дневного перехода.



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