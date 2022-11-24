Страны ЕС договорились исключить газ из РФ из контрактов на совместные закупки

Фото: depositphotos/63ru78

Страны Европейского союза договорились об исключении российского газа из контрактов на совместные закупки. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее в Брюсселе состоялась неформальная встреча министров энергетики стран ЕС, на которой были приняты правила совместного приобретения газа на глобальных рынках со стороны стран блока и местных энергетических компаний.

"Страны-члены особо подчеркнули, что российский газ будет исключен из совместных закупок", – указали в Еврокомиссии.

Через механизм совместных закупок планируется приобретать 15% от общего объема топлива, необходимого для заполнения газохранилищ в 2023 году.

Ранее руководитель министерства иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что министры энергетики государств Евросоюза не сумели согласовать решение об ограничении цен на газ из России. Он отметил, что высказанные предложения могут навредить энергобезопасности Европы.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!