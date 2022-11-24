В Кремле отреагировали на обсуждаемый в ЕС потолок цен на нефть и газ РФ

Фото: kremlin.ru

Обсуждаемые в Европе потолки цен на российские нефть и газ пока выглядят малообъяснимо. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, складывается ощущение, что Евросоюз хочет принять решение о введении ограничений на стоимость энергоресурсов не ради эффекта, а ради решения. Он добавил, что Европа просто хочет поставить галочку рядом с этим вопросом.

"Мы исходим пока из установки президента (РФ Владимира. – Прим. ред.) Путина, из его позиции, что мы не будем поставлять нефть и газ тем государствам, которые введут и присоединятся к потолку", – приводит слова Пескова ТАСС.

Вместе с тем пресс-секретарь президента подчеркнул, что Россия планирует проанализировать ситуацию перед формулировкой своей позиции.

Ранее сообщалось, что большинство стран Евросоюза не согласовали общую позицию по потолку цен на российскую нефть. По данным СМИ, Польша предложила ввести предельную цену на уровне 30 долларов за баррель. При этом большинство стран согласились с идеей потолка на уровне 65–70 долларов.



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