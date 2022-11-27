РФ не будет поставлять ресурсы в страны, которые введут потолок цен – Песков

Фото: Агентство "Москва"/Иванко Игорь

Пока позиция России остается прежней: Москва не будет поставлять нефть, нефтепродукты или газ странам, которые введут потолок цен на энергоресурсы. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью телеканалу Россия 1.

Вместе с тем пресс-секретарь президента добавил, что РФ оценивает цифры, которые предлагают в качестве ограничения. По его словам, в этом вопросе есть много нюансов, которые нужно просчитывать.

"Поэтому, имея основную, так сказать, линию, установленную президентом, все-таки можно выразить уверенность, что в любом случае никто себе стрелять в ногу у нас в стране не будет", – добавил Песков.

Он подчеркнул, что Россия научилась руководствоваться лишь своими интересами.

Ранее китайское издание Global Times сообщило, что введение потолка цен на российские энергоресурсы негативно скажется не только на Москве, но и на Брюсселе. Кроме того, считает эксперт, такое решение вызовет хаос на мировом энергетическом рынке. Вместе с тем в Европе уверены, такой исход выгоден будет лишь США.



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