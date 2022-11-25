Эксперт призвал увеличить объем нефтепереработки в РФ на фоне введения потолка цен

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Россия должна увеличить объемы нефтепереработки и оперативно переориентироваться на новые рынки в связи с планами Евросоюза по введению предельной цены на российское сырье, заявил глава Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов. Об этом сообщает радиостанция "Комсомольская правда".

Он полагает, что в случае закрытия европейского рынка Россия будет вынуждена продавать нефть третьим странам, причем с дисконтом.

"Мы должны будем увеличивать собственный танкерный флот в экстренном порядке, искать подрядчиков, которые будут перевозить эти грузы. Но дело в том, что нам надо нефть перерабатывать самим. Мы, по сути, субсидировали западные экономики, продавая им нефть", – сказал Колташов.

По его словам, европейские страны перерабатывали российскую нефть и получали прибыль. Колташов отметил, что теперь этот производственный алгоритм должен перейти к России.

"Поэтому главная цель – переработка", – заключил эксперт.

24 ноября стало известно, что большинство членов ЕС не согласовали общую позицию по потолку цен на российскую нефть.

По данным СМИ, Польша предложила ввести предельную цену на уровне 30 долларов за баррель. При этом большинство государств одобрило идею потолка на уровне 65–70 долларов.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отреагировал на подобные обсуждения, отметив, что Евросоюз желает принять решение о введении ограничений на стоимость энергоресурсов не ради эффекта, а ради самого решения. По его словам, страны ЕС просто хотят поставить галочку рядом с этим вопросом.

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