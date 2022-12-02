Текущая ситуация подталкивает Россию к внутреннему развитию – Путин

Фото: kremlin.ru

Сегодняшняя ситуация подталкивает Россию к внутреннему развитию, заявил Владимир Путин на встрече с молодыми учеными в центре "Сириус".

Президент отметил, что в теории все можно закупать на доходы от нефти и газа, однако в таком случае не будет собственного производства.

"А так за нефте- и газодоллары можно закупать все что угодно: от гвоздей до бриллиантов. Только своего никогда не будешь ничего производить", – сказал президент РФ.

Он отметил, что России предстоит самостоятельно работать по очень многим направлениям, в том числе и по производству собственной научной приборной базы. Путин подчеркнул, что страна делала это еще до текущих событий, продолжает делать и будет делать дальше.

Глава государства также заявил, что скачок в российской науке возможен благодаря заделам прошлых поколений. Он отметил, что за 90-е годы многое было утрачено, возникли проблемы в образовании и науке, однако благодаря мощным фундаментальным основам развалить все не удалось.

Российский лидер призвал выработать единые подходы к подготовке людей, которые смогут не только заниматься научной деятельностью, но и руководить такими коллективами.



Путин заявил о высокой зависимости России от иностранной приборной базы

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