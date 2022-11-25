Путин назвал сферу ОПК приоритетной для "Ростеха"

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Президент России Владимир Путин посетил бизнес-парк "Ростех-Сити" и заявил, что оборонно-промышленный комплекс должен оставаться приоритетом для госкорпорации "Ростех". Об этом сообщает "Интерфакс".

Глава государства поздравил сотрудников "Ростеха" с 15-летием госкорпорации и отметил, что специалисты вносят существенный вклад в индустриальное развитие России.

"...значительная доля государственного оборонного заказа приходится как раз на предприятия "Ростеха", нашей крупнейшей корпорации в области оборонно-промышленного комплекса. Подчеркну, что эта сфера, достижение здесь значимых результатов должны и впредь оставаться безусловным приоритетом корпорации, именно для этого она и создавалась", – добавил Владимир Путин.

Президент подчеркнул что решение о формировании "Ростеха" как концентрации отечественной экономики, финансовых и управленческих ресурсов полностью себя оправдала.

В июле Владимир Путин отметил, что проекты по развитию цифровых технологий, курируемые "Ростехом", показали скромные результаты. Об этом глава государства заявил на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

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